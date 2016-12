Borsa,Milano chiude in forte rialzo

Chiusura in forte rialzo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha guadagnato il 2,21% a 18.011 punti, riagganciando soglia 18mila che aveva abbandonato un mese fa, il 2 febbraio. Il Ftse All Share ha invece registrato un +2,13% a 19.662 punti.