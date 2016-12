Borsa,Milano chiude in forte rialzo

Chiusura in forte rialzo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,48% a 21.523 punti, mentre il Ftse All Share ha registrato un +1,44% a 23.294 punti. Bene Fca (+4,21%), Anima Holding (+3,75%) e Snam (+3,67%). In controtendenza Saipem (-2,62%) e Yoox (-1,75%).