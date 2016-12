Borsa,Milano chiude in forte rialzo

Chiusura in forte rialzo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha terminato gli scambi con un balzo del 3,68% a 21.339 punti, mentre il Ftse All Share ha guadagnato il 3,45% a 22.953 punti. In rally tutte le Borse europee dopo il dato sul Pil Usa e la chiarezza fatta dal presidente della Fed, Janet Yellen, sui tassi, che rafforzano la fiducia nella forza dell'economia americana.