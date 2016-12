Borsa,Milano chiude in forte rialzo

Chiusura in forte rialzo per la Borsa di Milano nel giorno della riunione della Bce che ha alzato il limite per gli acquisti di Titoli di Stato nell'ambito del Quantitative easing. L'indice Ftse Mib ha guadagnato il 2,62% a 22.177 punti, mentre il Ftse All Share ha concluso la seduta con +2,48% a 23.779 punti. A correre sono state soprattutto Autogrill (+7,06%), Tenaris (+5,64%) e Yoox (+4,98%).