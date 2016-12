Borsa, Milano chiude in forte rialzo: l'indice Ftse Mib +3,49%

Chiusura in netto rialzo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che avanza del 3,49% a 16.923 punti. Sugli scudi Banco Popolare (+12,88%), Ubi Banca (+9,96%), Bper (+9,93%), Bpm (+9,82%) e Unicredit (+9,44%). Positive anche le altre Piazze del Vecchio Continente sull'affievolirsi dei timori per la Brexit: Londra ha guadagnato l'1,19%, Parigi lo 0,98%, Francoforte lo 0,85%.