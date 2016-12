Borsa, Milano chiude in forte calo

Chiusura in forte calo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha ceduto il 3,21% a 15.913 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno il 2,96% a 17.394 punti. Soffrono soprattutto i titoli bancari, ma non solo: Bpm, Banco Popolare e Ubi tra i peggiori, male anche Unicredit, Intesa Sanpaolo e Carige. Giornata negativa pure per Ferrari, Exor e Cnh.