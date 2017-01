Borsa, Milano chiude in forte calo

Chiusura ampiamente negativa per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib cede il 4,83% a 17.967 punti, mentre il Ftse All Share lascia sul terreno il 4,79% a 19.552 punti. Pesano le frizioni Bruxelles-Roma e l'andamento negativo delle piazze asiatiche. Male anche gli altri listini europei. Si aggrava il crollo del titolo di Mps, che segna un tonfo del 22,20% a 0,51 euro. Mercoledì nero anche per Carige, il cui titolo registra un -17,79% a 0,64 euro.