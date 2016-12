Borsa, Milano chiude in calo

Chiusura con il segno meno per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,14% a 18.765 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno l'1,04% a 20.400 punti. Pesante Tod's (-7,22%), male anche Mps (-5,98%) e Banca popolare di Milano (-4,62%). In controtendenza Campari (+2,10%) e Telecom (+1,36%).