Borsa, Milano chiude in calo

Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,23% a 18.017 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno lo 0,30% a 19.633 punti. Pesante Saipem (-14,77%), male anche Fca (-4,45%) e Tenaris (-3,64%). In controtendenza Luxottica (+3,17%) e Buzzi Unicem (+3,14%).