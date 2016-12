Borsa, Milano chiude in calo

Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,49% a 16.957 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno lo 0,41% a 18.497 punti. Maglia nera a Telecom Italia (-6,45%), male anche Tenaris (-3,09%). In controtendenza Mps (+12,06%) e Ubi banca (+5,05%).