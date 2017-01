Borsa, Milano chiude in calo

Seduta negativa per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,57% a 19.756 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno lo 0,67% a 21.465 punti. Tonfo per Mps e Banca Carige, coi titoli entrambi scesi sotto la soglia psicologica di un euro, ai nuovi minimi di sempre. In controtendenza Salvatore Ferragamo (+3,20%) e Stmicroelectronics (+2,42%).