Borsa, Milano chiude in calo

Chiusura in calo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,23% a 22.140 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno lo 0,20% a 23.876 punti. Male il settore bancario: maglia nera della giornata a UniCredit (-2,08%), deboli Intesa (-1,27%) e Bpm (-1,35%). In controtendenza Fca (+2,34%) e Finmeccanica (+2,49%).