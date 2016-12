Borsa, Milano chiude in calo

Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,88% a 22.107 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno l'1,69% a 23.828 punti. Maglia nera ad Atlantia (-4,45%), male anche Anima Holding (-3,94%) e Banca Monte dei Paschi di Siena (-3,19%). In controtendenza Tenaris (+1,12%) e Saipem (+0,90%).