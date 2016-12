Borsa, Milano chiude in calo

Chiusura negativa per la Borsa di Milano sulla scia del tonfo del settore bancario, appesantito dalle notizie diffuse da Deutsche Bank e Barclays. L'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,07% a 22.442 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno lo 0,89% a 24.108 punti. In controtendenza Telecom Italia, che chiude con un balzo dell'8,7% dopo l'acquisto del francese Xavier Niel di opzioni call sull'11% del capitale del gruppo Tlc.