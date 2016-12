Borsa, Milano chiude in calo

Seduta negativa per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,47% a 22.629 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno lo 0,36% a 24.278 punti. Maglia nera a Stm, che ha ceduto il 4,7% a 6,78 euro. Vendite anche su Mediobanca, che ha registrato un -2% a 9,13 euro. In controtendenza Telecom Italia, in rialzo dell'1,6% a 1,16 euro.