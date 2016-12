Borsa, Milano chiude in calo

Seduta negativa per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,96% a 21.553 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno lo 0,94% a 23.169 punti. Maglia nera a Telecom Italia (-3,40%), male anche Yoox (-3,25%) e Moncler (-3,25%). In controtendenza Buzzi Unicem (+1,11%).