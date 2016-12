Borsa, Milano chiude in calo

Seduta negativa per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib cede lo 0,63% a 21.762 punti, mentre il Ftse All Share lascia sul terreno lo 0,60% a 23.389 punti. Male Telecom Italia (-3,11%) e Banco Popolare (-1,84%). Il titolo Finmeccanica chiude invece la seduta con un balzo del 5,41% portandosi a 12,47 euro, dopo le notizie su una commessa per quasi otto miliardi nell'ambito di un contratto che sta per essere siglato dal gruppo in Kuwait.