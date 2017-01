Borsa, Milano chiude in calo

Seduta debole per la Borsa di Milano all'indomani del rimbalzo record degli ultimi quattro anni. Il Ftse Mib, in altalena per l'intera seduta, ha chiuso perdendo lo 0,81% a 21.473 punti, mentre il Ftse All Share ha ceduto lo 0,76% a 23.103 punti. Maglia nera a Eni, che perde il 2,39%.