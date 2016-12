Borsa, Milano chiude in calo

Seduta negativa per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dell'1,32% a 23.712 punti, mentre il Ftse All Share cede l'1,20% a 25.320 punti. Male Yoox , che segna un -3,08% dopo un lungo rally nel giorno del sì dell'assemblea alla fusione con Net-a-Porter. Giornata negativa anche per le banche, con Bpm e Bper che perdono rispettivamente il 2,73% e il 3,03%.