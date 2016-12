Borsa, Milano chiude in calo

Seduta negativa per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che ha chiuso in perdita dell'1,27% a 22.877 punti. Tra i titoli, scivolone nel finale per Mps nell'ultima giornata di mercato nella quale era possibile esercitare i diritti sull'aumento di capitale: il titolo della banca è sceso del 3,29% a 1,794 euro mentre il prezzo per esercitare il diritto è di 1,17 euro.