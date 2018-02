Borsa, Milano chiude in calo: indice Ftse Mib a -1,44%

Chiusura in rosso per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,44% a 23.202 punti. In netto ribasso anche per i principali listini europei. A Francoforte il Dax arretra dell'1,68% a 12.785,16 punti, mentre a Parigi il Cac40 perde l'1,64% a 5.364,98 punti e a Madrid l'Ibex segna una flessione dell'1,81%. Limita i danni Londra, dove il Ftse 100 cala dello 0,63% a 7.443,43 punti.