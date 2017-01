Borsa, Milano chiude in calo: Ftse Mib perde lo 0,24%, tonfo Mps

Chiusura in calo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che ha ceduto lo 0,24% a 18.968 punti. Nuovo flop per Mps: il titolo dell'istituto senese ha lasciato sul campo l'11,04% a 18,62 nel primo giorno di aumento del capitale da 5 miliardi di euro, toccando il minimo delle ultime 9 sedute. Bene Telecom (+2,4%) e Mediaset (+1,5%).