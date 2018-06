Borsa, Milano chiude in calo: Ftse Mib -1,18%

La Borsa di Milano chiude in rosso nel giorno in cui il governo Conte chiede la prima fiducia al Senato: l'indice Ftse Mib registra, infatti, un calo dell'1,18%, a 21.750 punti. Chiusura in calo anche per le principali piazze europee. Londra cede lo 0,7%, Parigi lo 0,1%, Madrid lo 0,53%. Solo Francoforte in terreno positivo: +0,15%.