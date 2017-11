Borsa, Milano chiude in calo: Ftse Mib -0,28%, bene Fca a +6,92%

Chiusura di seduta debole a Piazza Affari, con il Ftse Mib in calo dello 0,28% a 21.752 punti. In rosso anche le altre principali Borse europee: il Ftse 100 a Londra segna -0,12%, a 7.315 punti, il Cac 40 a Parigi chiude in calo dello 0,52%, a 5.087 punti, a Francoforte il Dax perde lo 0,95% a 12.049 punti. A Milano Fca sugli scudi, dopo l'interesse della cinese Great Wall. Il titolo ha chiuso in rialzo del 6,92% a 11,44 euro.