Borsa, Milano chiude in calo: -1,6%

Chiusura in deciso calo per Piazza Affari: il Ftse Mib ha perso l'1,59% a 19.869 punti. Tonfo sul finale di seduta per Ferrari. In concomitanza con l'apertura di Wall Street, l'altro listino dove la Rossa è quotata, le azioni sono precipitate fino ad arrivare a perdere il 5% e scendere a quota 41 euro.