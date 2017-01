17:56 - La Borsa di Milano chiude in calo ma recupera dai minimi toccati in giornata e tiene quota 18mila punti. L'indice Ftse Mib perde l'1,21% a 18.083 punti e il Ftse All Share lascia sul terreno l'1,18% a 19.126 punti. Tra i titoli crolla Mps, male Banca Popolare di Milano e Telecom.