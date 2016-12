Borsa, Milano chiude in calo:-0,44%

Chiusura in calo per la Borsa di Milano, trascinata dall'inaspettato tonfo di Fiat Chrysler Automobiles nel giorno del debutto "boom" di Ferrari a Wall Street. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,44% a 22.172 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno lo 0,42% a 23.786 punti. Il titolo del Lingotto ha chiuso perdendo il 5,27% a 13,47 euro.