Borsa, Milano chiude debole: Ftse Mib -0,11%, Ftse All Share -0,14%

Giornata fiacca per Piazza Affari, che non riesce a tenere il passo degli altri listini europei andando a chiudere in flessione in uno scenario continentale che vede Londra, Madrid, Parigi e soprattutto Francoforte chiudere gli scambi in rialzo. L'indice Ftse Mib ha segnato un -0,11% a 21.729 punti mentre l'All Share ha perso lo 0,14% a 23.966,18 punti. A segnare un deciso balzo è invece Ferrari, che chiude in progresso del 3,05%.