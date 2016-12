Borsa, Milano chiude a +3,19%

Chiusura in forte rialzo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che guadagna il 3,19% a 17.041 punti. Bene anche le altre Piazza europee, trainate dalle parole di Mario Draghi. Il presidente dell'Eurotower ha confermato che a marzo la Bce è pronta a prendere nuove iniziative di sostegno per l'economia.