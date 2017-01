Borsa, Milano chiude a -1,67%

17:55 - Piazza Affari ha chiuso in netto calo, con l'indice Ftse Mib che ha lasciato sul terreno l'1,67% a 19.803 punti, in una giornata debolissima per il settore auto in tutta Europa. Fca, dopo le notizie della causa promossa da un concessionario Usa per una presunta falsificazione di dati di vendita, ha perso il 7,94% a 6,84 euro. Male anche Exor (-7,36%) e Ferrari (-4,62%). In controtendenza il comparto bancario: Mps +1,80%, Bper +1,72%, Bpm +1,12%.

