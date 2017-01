09:14 - Apertura invariata per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib segna un calo dello -0,04% a 19.067 punti. Bene Azimut (+1%), sprint di Popolare Etruria Lazio (+4,47%), debole Tenaris (-1,22%), scivolone di Aeroporto Firenze (-4,37%). Avvio in rialzo per le altre principali Piazze europee. A Francoforte l'indice Dax guadagna lo 0,22%, a Parigi il Cac40 segna un +0,24%, mentre a Londra il FTSE-100 sale dello 0,35%.