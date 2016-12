Borsa, Milano apre invariata

Avvio di seduta stabile per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che rimane fermo a 22.555 punti. Tra i titoli, bene Snam (+3,65%) e Terna (+2,78%). In rosso invece Campari (-1,60%) e Saipem (-1,17%). Apertura in calo per le altre principali Borse europee: Francoforte -1,00%, Parigi -0,21% e Londra -0,16%.