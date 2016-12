Borsa, Milano apre in rosso

Apertura in calo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che segna un ribasso dello 0,18% a 21.821 punti. Tra i titoli male Rcs, sospeso dopo aver registrato un crollo dell'8,30%. Il gruppo editoriale ha convocato l'assemblea per chiedere una delega su un aumento di capitale fino a 200 milioni di euro. Avvio difficile anche per Ferragamo e Geox: entrambi i titoli sono stati sospesi.