Borsa, Milano apre in rosso

Apertura negativa per Milano all'indomani della decisione della Fed di tenere i tassi invariati, con il Ftse Mib in ribasso dell'1,47% e l'All Share a -1,21%. Venduti Prysmian (-2,8%), il Banco Popolare (-2,7%), Cnh (-2,5%), Saipem (-2,2%), Moncler, Enel Green Power ed Exor (-2,1%). Tiene solo Ansaldo Sts (+0,05%), con le società sotto offerta come Pirelli (-0,1%), Wdf (-0,2%).