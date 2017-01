Borsa, Milano apre in rosso: -1,5%

La Borsa di Milano apre in netto calo. L'indice Ftse Mib cede l'1,51% a 18.364 punti. Forti le vendite sui bancari, Unicredit lascia il 3,1%, Intesa il 2,2%. Mps è in asta di volatilità e non riesce a far prezzo, con una flessione teorica del 5,7%. Male anche gli altri listini europei: Parigi -1,5%, Francoforte -1,4% e Londra -0,8%.