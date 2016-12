Borsa, Milano apre in rosso: -1,08%

Avvio in calo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che cede l'1,08% a 21.593 punti. In rosso anche le altre principali Borse europee nel primo giorno di riapertura dei mercati dopo gli attacchi terroristici in Francia. Parigi lascia sul terreno lo 0,90%, anche Francoforte perde lo 0,90% mentre Londra segna un calo dello 0,31%.