Borsa, Milano apre in ribasso

09:11 - Avvio di seduta negativo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede lo 0,54% a 18.244 punti. Deboli Eni (-2,05%), frenata dal calo del greggio, Tenaris (-1,75%) e Saipem (-1,18%), oggetto di divieto di vendite allo scoperto. Il petrolio, ancora in calo, scende sotto i 45 dollari per il barile Wti a 44,94 dollari in Asia dopo un minimo di 44,88 dollari toccato a New York. Si tratta del livello più basso da aprile 2009. Il Brent cala a 46,12 dollari.