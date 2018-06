Borsa, Milano apre in ribasso: Ftse Mib perde lo 0,24%

Apertura in calo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib perde lo 0,24% a 24.484,66 punti e il Ftse All-Share cede a sua volta lo 0,24% a 26.820,76 punti. Avvio in ribasso anche per Francoforte, con il Dax che scivola dello 0,15%, e per Parigi, con il Cac40 che cede lo 0,10%. Positiva invece Londra, con il Ftse100 che sale dello 0,24%.