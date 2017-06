Borsa, Milano apre in ribasso: Ftse Mib perde lo 0,19%

Apertura in flessione per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib lascia sul terreno lo 0,19% a 21.169 punti e il Ftse All Share perde lo 0,29% a 23.401 punti. Avvio in ribasso anche per le altre principali Piazze europee: a Francoforte il Dax segna un calo dello 0,10% mentre a Parigi il Cac40 scivola dello 0,18%. Londra chiusa per festività.