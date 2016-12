Borsa,Milano apre in ribasso: Ftse Mib -1,78%, Ftse All Share -1,58%

Apertura negativa per Piazza Affari. A inizio contrattazioni l'indice Ftse Mib perde l'1,78% a 17.494,93 punti mentre il Ftse All Share l'1,58% a 19.203,61 punti. Male Fca (-3,17%) e Unicredit (-0,93%). In controtendenza UnipolSai (+2,65%) e Unipol (+1,62%).