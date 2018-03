Borsa, Milano apre in ribasso: Ftse Mib -0,36% a 22.527 punti

Piazza Affari apre in calo. Il primo Ftse Mib segna un -0,36% a quota 22.527 punti. Avvio con il segno meno anche per le altre principali Borse europee. In avvio a Francoforte il Dax scivola dello 0,40%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,18% e a Londra l'indice Ftse100 segna un -0,15%.