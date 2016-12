Borsa, Milano apre in rialzo

Avvio di seduta in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,31% a 23.619 punti e l'Ftse All Share lo 0,30% a 25.170 punti. Sul listino, in avvio di seduta, tra i maggiori rialzi Snam (+1,25%), Saipem (+0,99%)e Banca Popolare dell'Emilia Romagna (+0,86%).