Borsa, Milano apre in rialzo

Avvio in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,48% a 23.608 punti. Apertura stabile per lo spread Btp/Bund. Il differenziale segna in avvio 136 punti, lo stesso livello della chiusura di venerdì. Il rendimento è pari all'1,86%.