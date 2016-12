09:24 - Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,20% a 19.300 punti e l'Ftse All Share lo 0,52% a 20.411 punti. La Consob ha prorogato, senza apportare modifiche, il divieto di assumere o di incrementare posizioni nette corte su azioni Banca Mps e azioni Banca Carige in vigore dal 28 ottobre e scaduto a mezzanotte. La proroga scade il 27 gennaio.