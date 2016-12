09:15 - Apertura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in progresso dello 0,30% a 19.424 punti. Le spinte rialziste su Mps impediscono al titolo di aprire in borsa. Nonostante l'avvio delle contrattazioni a Piazza Affari, le azioni della banca senese non hanno ancora scambiato mentre il titolo segna in pre-apertura un rialzo teorico del 6,97%.