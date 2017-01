09:24 - Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,4% a 20.610 punti. In rialzo Bpm (+1,28%), Mps (+0,99%), Eni (+0,76%) e Mediolanum (+0,63%). Segno meno invece per Fiat (-2,21%). Lo spread tra Btp e Bund apre sullo stesso livello registrato ieri in chiusura a 144,1 punti con un rendimento al 2,4%.