Borsa, Milano apre in rialzo: primo Ftse Mib a +0,89%

Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,89% a 16.960 punti. Interamente positivo il paniere principale a parte Italgas (-0,24%). In rialzo Campari (+2,14%), Exor (+1,88%) e Mediaset (+1,79%). Occhi puntati su Unicredit dopo i rumors che danno per vicina una possibile fusione tra la banca italiana e l'istituto francese Societé Generale.