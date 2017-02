Borsa, Milano apre in rialzo: l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,23%

Apertura in positivo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che segna un progresso dello 0,23% 19.159 punti. Bene Telecom che, dopo la presentazione dei risultati preliminari 2016 e l'approvazione del nuovo Piano industriale, guadagna il 2,50% portandosi a 0,839 euro. Avvio nervoso invece per Unicredit: nel primo giorno dell'aumento di capitale da 13 miliardi di euro, il titolo cede l'1,07% a 12,97 euro.