Borsa, Milano apre in rialzo: Ftse Mib guadagna lo 0,62%

Avvio in positivo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che registra un guadagno dello 0,62% a 20.710 punti. Apertura in rialzo anche per le altre principali Borse europee. L'azionario di Parigi guadagna lo 0,72%. A Francoforte l'indice Dax mostra un progresso dello 0,63% mentre Madrid avanza dello 0,67%. Meno dinamica Londra con il Ftse 100 in rialzo dello 0,38%.