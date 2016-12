Borsa, Milano apre in rialzo: Ftse Mib +0,18%

Milano apre in rialzo dello 0,18% a 17.999 punti. In evidenza Fca (+1,3%). Debole Mps (-1,6%). Avvio contrastato per i principali mercati azionari del Vecchio Continente. Dopo i primi scambi in rialzo figurano Francoforte (+0,04%), Amsterdam (+0,03%) e Madrid (+0,13%), mentre registrano flessioni Londra (-0,15%), Parigi (-0,03%), Bruxelles (-0,22%) e Zurigo (-0,04%).